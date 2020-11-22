النمسا تُسجل 5226 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، تسجيل 5226 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.



وذكرت وزارة الصحة - في بيان اليوم الأحد - أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 247 ألفا و188 حالة، تعافى منها 169 ألفا و260

حالة.. بينما توفى 2388 حالة.



وأوضحت أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في النمسا العليا وبلغت 928 حالة، فيما سجلت النمسا السفلى 914 حالة وستيريا 632 حالة وتيرول 575

حالة والعاصمة فيينا 485 حالة، بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 169 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.