النمسا تُسجل 5226 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، تسجيل 5226 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.
حالة.. بينما توفى 2388 حالة.
وذكرت وزارة الصحة - في بيان اليوم الأحد - أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 247 ألفا و188 حالة، تعافى منها 169 ألفا و260
حالة والعاصمة فيينا 485 حالة، بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 169 حالة.
وأوضحت أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في النمسا العليا وبلغت 928 حالة، فيما سجلت النمسا السفلى 914 حالة وستيريا 632 حالة وتيرول 575
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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