الكمال: أكثر من 10 مليون طفل باليمن بحاجة الى المساعدات الإنسانية

الأحد 22 نوفمبر 2020

قالت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل باليمن الدكتورة ابتهاج الكمال "ان هناك اكثر من 10 مليون طفل اصبحوا بحاجة الى المساعدات الإنسانية باليمن".



وأضافت في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) بمناسبة الذكرى السنوية لإصدار اتفاقية حقوق الطفل الذي يصادف الـ 25 من نوفمبر " ان هناك حاجة ملحة للعمل على توفير الحماية للأطفال في المناطق المتأثرة بالنزاعات والكوارث وتوفير المساعدات اللازمة لهم".

واشارت الى انه وبالرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل الا انه يتطلب بذل جهود كبيرة وإيلاء العناية الكافية واللازمة لفئة الطّفولة، بوصفها مكوّنا اجتماعيا متجدّدا في المُجتمع اليمني.

ولفتت الى ان اليمن كانت من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقية في عام 1991، عن تفاعلها مع المجموعة الدّولية، وترجمت وتوّجت الجهودُ التي أعقبت المصادقة بتكييف التشريعات الوطنية مع اتفاقية حقوق الطفل كما قامت الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الاتفاقية ومن أهمها صدور قانون حقوق الطفل رقم 45 لسنة 2002 وهو القانون المستمد مباشرة من الاتفاقية الدّولية لحقوق الطفل، والذي قرّر توفير حمايةً قانونية واجتماعية للطفولة.

وذكرت ان اليمن، وضعت الخطط اللازمة لتطوير التشريعات بما يتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل والتوسع في التعليم وتنفيذ مشاريع المساحات الصديقة وإدارة الحالة وانشاء مراكز لرعاية الأمومة والطفولة وتقديم الرعاية الصحية للأطفال واعدد خطة وطنية للحد من عمالة الأطفال والبدء بإعداد خطة وطنية لحماية الطفل وتنفيذ برامج لرعاية وتأهيل المعاقين والجهود مستمرة لإنشاء نظام معلومات حول الطفولة وغيرها من البرامج والمشاريع التي تستجيب لحقوق الطفل.