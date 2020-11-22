شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 426 إصابة جدیدة بكورونا والان مع التفاصيل

الأحد 22 نوفمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة الكویتیة ،الیوم الاحد ،تسجیل 426 إصابة جدیدة بفیروس كورونا، خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في إلى 139734 في حین تم تسجیل حالتي وفاة إثر إصابتھما بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 863 حالة.

وقالت الوزارة في بیان صحفي إن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 84 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا بمرض كوفید، ومازالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 7311 حالة.

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