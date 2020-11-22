زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب كونستيتسيون في تشيلي

الأحد 22 نوفمبر 2020

ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجة منطقة على مسافة 98 كيلومترا شمال غربي مدينة كونستيتسيون في تشيلي.



وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل ،أن حوالي 10 ملايين شخص شعروا بالهزة الأرضية، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في العاصمة سانتياغو.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، فيما أعلنت إدارة المياه في تشيلي أن الزلزال لن يتسبب في حدوث تسونامي.