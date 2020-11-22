شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل 45 ألفاً و 209 إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الأحد 22 نوفمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 45 ألفا و 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 9 ملايين و 95 ألفا و 908 حالة. ونقلت شبكة ان دي تي في عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 501 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 133 ألفاً و 263 حالة.

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