وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بقسم استخبارات شرطة الطاقة من ضبط موقعين للمتاجرة وتهريب النفط بمحافظتي كركوك وبغداد وجد بداخلهما خزانات مختلفة الاحجام تحتوي على منتوج نفطي مجهول الكمية والنوعية".



وتابعت، انه تم ايضا "ضبط عجلات عدد (٤) اثنان منها صهاريج في محافظتي بغداد و ذي قار والقاء القبض على سائقيها محملة بمنتوج نفطي مجهول الكمية والنوعية وذلك لمخالفتها الاجراءات القانونية والرسمية في عملية نقل المنتوج النفطي"، مؤكدة "ضبط المبرزات بصورة رسمية وتسليمها الى الجهات المختصة ضمن قواطع المسؤولية".

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط موقعين واربع عجلات لتهريب النفط في ثلاث محافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.