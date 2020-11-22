الجيش الإثيوبي "يحرر سوق الخميس" ويتأهب للحسم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيطر الجيش الإثيوبي على مدنية على تخوم عاصمة إقليم تجراي، داعيا المواطنين للبقاء في منازلهم مع اقترابه من حسم المعركة مع المتمردين.

وأعلن فريق الطوارئ الإثيوبية، أن جيش الدفاع، حرر مدينة "عداغا حموس" (سوق الخميس)، على تخوم مقلي عاصمة الإقليم حيث يقاتل عناصر "جبهة تحرير تجراي".

وأوضح فريقي الطوارئ، اليوم الأحد، في بيان له أن قوات الدفاع تحقيق تقدما نحو الهدف الأخير من الحملة، وسيطرت قبل قليل على مدينة "عداغا حموس" الواقعة على الطريق من أدي غرات إلى مدينة مقلي.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلن الجيش الإثيوبي، أنه اقترب من مقلي حاضرة إقليم تجراي ويعتزم استخدام الدبابات لدخول المدينة، محذرا المدنيين من أنه قد يستخدم أيضا قذائف مدفعية.

وقال الجنرال دجني سغاي، مسؤول الإعلام بالجيش الإثيوبي لقطاع منطقة رايا شمال البلاد، إن القوات اقتربت من مقلي ومتمركزة حاليا على بعد 70 كم من المدينة.





وأشار الى أن الجيش وزع منشورات لمواطنين بمدينة مقلي للبقاء في منازلهم، للحفاظ على الأرواح.

وتقول السلطات المركزية في أديس أبابا أن معاركها في تجراي تستهدف استعادة الشرعية في الإقليم الشمالي.

وكان الإقليم الذي تسيطر عليه جبهة تحرير تجراي قد أجرت انتخابات متحدية قرار الحكومة المركزية والبرلمان بتأجيلها على خلفية تفشي فيروس كورونا.