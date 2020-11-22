اتحاد الشغل يطرح مبادرة إنقاذ تونس من العنف ويشترط استبعاد الإخوان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستعد اتحاد الشغل التونسي، خلال الأيام المقبلة، لإطلاق مبادرة سياسية جديدة تجمع الأحزاب المدنية لبلورة وثيقة ضد العنف والتطرف.

وقالت مصادر نقابية تونسية لـ"الخليج 365" إن الاتحاد اشترط في هذه المبادرة (التي سيترأسها قيس سعيد باعتباره رئيسا للدولة) عدم حضور التيار الإخواني المتمثل في حركة النهضة وائتلاف الكرامة.



وتمثل الوثيقة المذكورة خارطة طريق لإنقاذ تونس من انتشار ظاهرة الإرهاب بكل أشكالها، حيث سيحتضنها قصر قرطاج برئاسة سعيد، وفق المصادر.

وفي رسالة واضحة إلى رئاسة البرلمان هدد اتحاد الشغل التونسي، السبت، بمقاطعة مختلف جلسات الاستماع التي يتم دعوته إليها من طرف لجان مجلس نواب الشعب.



كما لوح باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لوضع حدّ للاستهداف المتكرر لاتحاد الشغل (النقابات العمالية) ومناضليها من قبل نواب محسوبين على الإخوان.

خطاب الكراهية

الاتحاد دعا كذلك كلّ الكتل النيابية إلى إعلان موقفها الرسمي من حملات التحريض التي تستهدفه من قبل نواب محسوبين على حركة النهضة، خاصة منهم نواب "ائتلاف الكرامة" الذي يُجاهر بتأييده للمشاريع الإخوانية بتونس.

وعبّر اتحاد الشغل عن انشغاله العميق بـ"ارتفاع منسوب الاحتقان بمجلس النواب وغياب روح المسؤولية وضبط النفس لدى طيف محدد من النواب".

وأمام حالة الاحتقان المتصاعدة هذه نبه الاتحاد إلى خطورة تنامي خطاب العنف والكراهية والتأجيج الممنهج للأزمات وتأليب الرأي العام واستهداف الدولة المدنية في رحاب البرلمان "الذي أضحى فيه نواب يمجدون الإرهاب علنا غير آبهين بسلطة القانون ويدعون إلى العنف في تعد صارخ على القانون ومس مباشر بهيبة الدولة وبأمنها القومي".





في المقابل أكد اتحاد الشغل أن أبواب المنظمة الشغيلة "ستبقى مفتوحة للمؤمنين بالدولة المدنية الديمقراطية وبالدور التاريخي للاتحاد الخيمة الجامعة لكل التونسيين والتونسيات".

والخميس قاطعت المنظمة النقابية مداولات جلسة عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان للاستماع إلى ممثلي عدد من المنظمات النقابية حول مشروع الموازنة العامة للدولة لسنة 2021.

صراع مفتوح

سادت العلاقات بين اتحاد الشغل وحركة النهضة الكثير من التجاذبات منذ 2011، حتى إن القيادات الإخوانية لا تردد في تكفير النقابيين.

ولعل هذا ما دفع الناشط النقابي بوبكر الرباوي لمطالبة السلطات التونسية بالتحرك فعليا من أجل تفعيل الأساليب القانونية اللازمة لردع دعاة الإرهاب والتكفير الذين لا يفوتون الفرصة في أغلب مداخلاتهم لاستهداف المنظمات النقابية باعتبارها رمز المدنية.

وأكد الرباوي في تصريحات لـ"الخليج 365" أن للاتحاد أساليبه في الدفاع عن نفسه أمام الهجمات التي يقودها رئيس ائتلاف الكرامة سيف مخلوف.

وتابع: "أمام عزلتها في البرلمان تلجأ هذه التنظيمات الإسلامية إلى انتهاج أساليب قمعية بضرب كلّ أشكال التعبير والاحتجاج السلمي".

المواجهة بالاعتصام

ومن التحركات السياسية في تونس ضد الإرهاب الإخواني، تواصل زعيمة الحزب الحرّ الدستوري عبير موسي رفقة أعضاء الحزب ومناصري الدولة المدنية لليوم السادس على التوالي اعتصامها المفتوح أمام فرع مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

موسي اعتبرت، في ندوة ثقافية، أن النضال الذي تخوضه ضد الإخوان، هو يسعى من أجل استعادة سيادة الدولة أمام كل اختراقات التنظيم ومواجهة الأفكار الظلامية التي أضرت بتونس.





وأكدت أن الاعتصام الذي تخوضه أمام اتحاد يوسف القرضاوي يستدعي وحدة التونسيين ضده والعمل على إبعاد سرطان الإخوان من البلاد.

وأشارت إلى أن حزبها هو صوت التونسيين الأحرار ضد التطرف ومشاريع الأخونة التي يجسدها راشد الغنوشي منذ عام 2011 بمعية الجمعيات الإخوانية التي تدعمه.



ولاقى اعتصام الغضب الذي يخوض الحزب الدستوري الحرّ تأييدًا واسعا بين التونسيين وأنصار الدولة المدنية من محامين (مايا القصوري) وفنانين (الهادي عيسى ومنير الشرفي وعلي العربي وعميرة علية الصغير).