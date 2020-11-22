استئناف التنسيق الفلسطيني الإسرائيلي بعد انقطاع 6 أشهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، صباح الأحد، عودة عمل مكاتبها ومديرياتها كافة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت الهيئة في بيان لها: إن عودة العمل اعتبارا من يوم غدٍ الإثنين، بهدف متابعة "قضايا المواطنين والمؤسسات الرسمية والأهلية المتعلقة بالقضايا اليومية والحياتية والإنسانية المرتبطة بالموافقات المسبقة من الجانب الإسرائيلي".

وتوقفت هيئة الشؤون المدنية عن العمل في مايو/أيار الماضي، بعد قرار السلطة في حينه قطع العلاقات مع إسرائيل، على خلفية خطة الضم.



وجاءت العودة للعمل بعد إعلان السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، عودة مسار العلاقة مع الحكومة الإسرائيلية إلى ما كانت عليه قبل توقفها في مايو/أيار الماضي.

ودعت الهيئة في بيان صدر عنها المواطنين أصحاب العلاقة للتوجه لهذه المكاتب "الارتباط الفلسطيني" التابعة للهيئة العامة للشؤون المدنية، والمنتشرة في المحافظات، وتقديم المستندات اللازمة.

وطالبت الهيئة المواطنين بعدم التوجه إلى مكاتب الإدارة المدنية الإسرائيلية وعدم التعامل مع صفحة "المنسق".

كما دعت المراجعين لضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي الصادر عن وزارة الصحة.

وتسبب إغلاق مكاتب الهيئة، في عرقلة العديد من المعاملات الفلسطينية، بما في ذلك ترتيب تحويل المرضى من قطاع غزة، وكذلك سجلات المواليد، التي تسببت بأزمة سفر للأطفال المواليد.

