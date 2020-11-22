مقتل 15 من مليشيات إيران بسوريا في قصف يرجح أنه إسرائيلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل نحو 15 شخصا من المليشيات الموالية لإيران في استهداف جوي يرجح أنه إسرائيلي على تمركزات لهم في ريف البوكمال شرقي دير الزور، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي بيان له اليوم الأحد، وثق المرصد السوري خسائر بشرية جراء القصف الجوي مساء أمس، من قبل طائرات يرجح أنها إسرائيلية على تمركزات للمليشيات الموالية لإيران، بريف البوكمال.

وأشار إلى مقتل 14 شخصا من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات أفغانية وعراقية، في القصف الذي استهدف تمركزات جديدة لهم في تلك المنطقة.

كما تسبب الاستهداف بتدمير مركزين اثنين بالإضافة لآليات، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين، بحسب المرصد.

ولفت المرصد السوري مساء أمس إلى انفجارات عنيفة ضربت ريف مدينة البوكمال شرقي دير الزور، نتيجة قصف جوي من طيران مجهول، استهدف بأكثر من 10 غارات مواقع للمليشيات الإيرانية غربي البوكمال.

والأربعاء الماضي، أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن قصف جوي استهدف مواقع للجيش السوري ومليشيات إيرانية تابعة لفيلق القدس، أوقع قتلى وجرحى.