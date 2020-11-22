شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 24581 اصابة جديدة بفروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلنت روسيا ،اليوم الاحد، عن تسجيل 24581 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية ووفاة 401 حالة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس مليونين و89329 إصابة مؤكدة، منها 36179 حالة وفاة و457707 حالات نشطة.



وأوضحت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا في تقريرها اليومي ، ان الإصابات الجديدة توزعت بين كافة أقاليم روسيا الـ85، على رأسها العاصمة موسكو (6575 إصابة) وسان بطرسبورغ (2668 إصابة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 23.4% من المرضى الجدد..مشيرة الى تماثل 18008 مرضى للشفاء من كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليونا و595443 شخصا.

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