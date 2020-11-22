الصين تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 21 نوفمبر ارتفاعا من 16 حالة سجلت في اليوم السابق.



وقالت إن ثلاثا من تلك الحالات منقولة محليا.

وأضافت اللجنة في بيانها اليومي أن بر الصين الرئيسي سجل 11 حالة إصابة جديدة بلا أعراض في 21 نوفمبر نزولا من 18 حالة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في الصين حتى الآن 86431 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.