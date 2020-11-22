فرنسا تسجل 17881 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ارتفع عدد حالات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في فرنسا 17881 حالة فيما يعد أقل من 22882 حالة تم تسجيلها يوم الجمعة.



وأعلنت أيضا وزارة الصحة تسجيل 276 حالة وفاة جديدة بالفيروس في المستشفيات على مدار 24 ساعة مقابل 386 يوم الجمعة.

ويبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة في فرنسا بسبب الفيروس حتى الآن 48518 حالة منها 33231 في المستشفيات.

وانخفض عدد الموجودين في المستشفى المصابين بكوفيد-19 لليوم الخامس على التوالي وتراجع إلى 31365.

كما تراجع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة لليوم الخامس على التوالي وانخفض إلى 4493.

وسيوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمة إلى الشعب يوم الثلاثاء بشأن وضع الفيروس وقد يعلن تخفيفا جزئيا لقواعد العزل العام والسارية منذ 30 أكتوبر.

وتأمل صناعة البيع بالتجزئة أن تستطيع إعادة فتح المتاجر التي تبيع السلع "غير الأساسية" مثل الملابس والأحذية والألعاب.

وقال رئيس الوزراء جان كاستكس إنه يأمل أن يحدث ذلك "في غضون أيام قليلة".