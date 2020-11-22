شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قاضٍ اتحادي يرفض دعوى قضائية أقامتها حملة ترامب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 رفض قاضٍ اتحادي، أمس، دعوى قضائية أقامتها حملة الرئيس دونالد ترامب بهدف استبعاد ملايين الأصوات التي تم الادلاء بها عبر البريد في ولاية بنسلفانيا.

ومثَّل هذا الحكم أحدث ضربة لجهود ترامب المتعثرة لإلغاء انتخابات الثالث من نوفمبر التي خسرها أمام الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن. ووصف القاضي ماثيو بران، الذي أصدر هذا الحكم، القضية بأنها "حجج قانونية بلا أساس، واتهامات قائمة على تكهنات".

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