شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 24581 إصابة جديدة بـ«كورونا» و401 وفاة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت روسيا، الأحد، زيادة يومية قدرها 24581 إصابة بفيروس «كورونا» المستجد، لترتفع حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد إلى مليونين و89329 حالة. كما سجلت السلطات 401 وفاة مرتبطة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات هناك إلى 36179 وفاة.

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