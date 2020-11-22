شكرا لقرائتكم خبر عن التوتر يخيم على الانتخابات الرئاسية في بوركينا فاسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واغادوغو-أ.ف.ب

بدأ الناخبون في بوركينا فاسو، الأحد، الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس ونواب لهم في أجواء من التوتر السياسي والأمني، بينما تخشى المعارضة حدوث «تزوير على نطاق واسع» من قبل معسكر الرئيس روش كابوري المرشح لولاية جديدة وتهدد بعدم الاعتراف بالنتائج.

ودعي نحو 6,5 مليون ناخب إلى التصويت في الاقتراع الذي لن ينظم في حوالي خمس البلاد بسبب غياب الدولة في بعض المناطق في الشمال والشرق، التي تشهد هجمات إرهابية وعنفاً شبه يومي بين المجموعات السكانية.

وفي حي «بات دوا» في العاصمة واغادوغو، افتتحت مراكز الاقتراع الأولى عند الساعة 06,05 (05,05 ت.غ). وقال فيليكس ويدراوغو وهو يقف في طابور بانتظار الإدلاء بصوته «جئت للتصويت مبكراً عند فتح المركز لأنني مضطر للقيام بالتسوق لاحقاً».

ويواجه روش مارك كريستيان كابوري الذي انتخب في 2015 ويسعى لولاية ثانية 12 مرشحا ًمن بينهم زفيرين ديابري زعيم المعارضة، وإيدي كومبويغو، مرشح حزب الرئيس السابق بليز كومباوري الذي يشعر كثيرون بحنين متزايد إلى عهد نظامه الذي سقط قبل ست سنوات.

وصعد ديابري وكومبويغو اللذان يعتبران جديدين على الساحة السياسية، وأربعة مرشحون آخرون السبت الضغوط، مشيرين إلى احتمال حدوث تزوير في الاقتراعين الرئاسي والتشريعي.

وقال ديابري: «من الواضح أن هناك عملية كبيرة دبرتها السلطة لتزوير واسع لإضفاء الشرعية» على فوز للرئيس المنتهية ولايته من الدورة الأولى، مهدداً بعدم «قبول النتائج التي تشوبها مخالفات».

ورد رئيس الحزب الرئاسي سيمون كومباوري بالقول إنه: «يرفض (...) مزاعم التزوير التي أعلنتها المعارضة»، مؤكداً أنه لا حاجة إلى «التزوير للفوز بالانتخابات».

ويرجح فوز كابوري في مواجهة معارضة أخفقت في توحيد صفوفها على الرغم من حصيلة أدائه على الصعيد الأمني التي ينتقدها معارضوه ومراقبون بشدة، معتبرين أنه لا يتحرك في هذا المجال.

وفي تغريدة على «تويتر»، الأحد، دعا كابوري الناخبين إلى «التعبير عن خيارهم بحرية»، مؤكداً أن هذا الاقتراع يشكل «منعطفاً حاسماً لتعزيز ديمقراطيتنا».

وتشهد بوركينا فاسو البلد الزراعي الغني بالمناجم في منطقة الساحل الذي كان وجهة مهمة للسياح والمنظمات غير الحكومية، أسوأ أوقاتها منذ استقلاله في 1960. فهي غارقة منذ خمس سنوات في دوامة من العنف.

وأدت الهجمات التي تشنها جماعات إرهابية بعضها مرتبط بتنظيم «القاعدة» والبعض الآخر بتنظيم «داعش»، ترافقها في بعض الأحيان أعمال عنف بين مجموعات سكانية، وقمعها بعنف من قبل قوات الأمن إلى مقتل 1200 شخص على الأقل معظمهم من المدنيين. كما أدت إلى نزوح حوالي مليون شخص يتجمعون في المدن الكبرى. ولم يتخذ أي إجراء محدد ليتاح للنازحين التصويت.