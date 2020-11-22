شكرا لقرائتكم خبر عن السباق التأهيلي لبطولة السلم للدراجات الجمعة المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة- أحمد مصطفى قررت اللجنة المنظمة للنسخة الخامسة لبطولة «السلم للدراجات الهوائية» التي تقام بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال شهر ديسمبر المقبل، تنظيم السباق الثاني التأهيلي للنخبة المخصص للاعبي الأندية والمقيمين في الدولة يوم الجمعة المقبل الموافق 27 الجاري بمنطقة سيح السلم في دبي، وحددت اللجنة الساعة الثانية من بعد الظهر موعدا لانطلاق السباق الذي من المقرر ان يتأهل منه 30 دراجاً نصفهم من لاعبي الأندية والنصف الآخر من المقيمين.

وكانت المرحلة الأولى من تصفيات النخبة التي جرت أمس الأول بمنطقة الحمرية بالشارقة للدراجين المواطنين أسفرت عن تأهل 40 دراجاً.

يذكر ان اللجنة المنظمة للنسخة الخامسة للبطولة أعلنت في وقت سابق ان بطولة هذا العام تضم 4 سباقات تقام في منطقة سيح السلم بدبي، بواقع 3 سباقات للرجال في ديسمبر ويناير وفبراير المقبلة، وسباق للسيدات في يناير المقبل، بجوائز مالية تزيد على 3 ملايين درهم

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