شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف دوائر الإعادة لانتخابات البرلمان بالجيزة والفيوم والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق عملية التصويت بجولة الإعادة لانتخابات البرلمان بمرحلتها الأولى، فى الداخل على مستوى 13 محافظة لتكون خلال أيام الاثنين والثلاثاء 23، و24 نوفمبر الجارى.

وأظهرت نتيجة الجولة الأولى لهذه المرحلة والتى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز 174 مرشح، لتتمثل فى نجاح 32 مرشح فردى عن 4 محافظات والإعادة لـ 220 مرشح على 110 مقعد من أصل 284 مقعد مخصصين للمرحلة الأولى للانتخابات، ويبلغ إجمالى المرشحين فى جولة الإعادة 220 مرشحا بنظام الفردى يتنافسون على 110 مقعد.



وتشهد 13 محافظة جولة الإعادة، ووفق النتيجة المعلنة فهناك 10 محافظات يخض الإعادة بكامل دوائرهم، وهم بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحيرة، ومطروح، بينما 3 محافظات يدخلن لاستكمال باقى دوائرهم الجيزة، الفيوم، والاسكندرية، ونرصد إليكم الدوائر التى تنتظر الحسم بها:

- محافظة الجيزة:

دائرة البدرشين مخصص لها 3 مقاعد شغل نادر عبده بها مقعد واحد منهم ويتنافس عليها 4 مرشحين

محافظة الفيوم:

- محافظة الفيوم تم حسم مقاعد دائرة الفيوم ويتبقى 3 دوائر

دائرة سنورس مخصص لها 3 مقاعد يتنافس عليه 6 مرشحين

دائرة أطسا مخصص لها مقعدين يتنافس عليها 4 مرشحين

دائرة أبشواى مخصص لها مقعدين يتنافس عليها 4 مرشحين

محافظة الإسكندرية:

- محافظة الإسكندرية لها 6 دوائر فردية خصص لها 16 مقعدا

تم حسم دائرة العطارين لصالح فوز الصافى عبد العال

دائرة أول المنتزة لها 4 مقاعد يتنافس عليها 8 مرشحين

دائرة أول الرمل لها 3 مقاعد يتنافس عليها 6 مرشحين

دائرة سيدى جابر لها مقعدين ويتنافس عليها 4 مرشحين

دائرة محرم بك لها مقعدين يتنافس عليها 4 مرشحين

دائرة الدخيلة لها 4 مقاعد تم حسم مقعدين لصالح كلا من رزق ضيف الله وحسين رجب ويتبقى مقعدين