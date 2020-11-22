غدًا.. 28 مرشحًا يتنافسون على 14 مقعدًا في إعادة انتخابات النواب بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

تنطلق جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2020 بسوهاج، غدًا الاثنين، على مستوى الـ 8 دوائر الانتخابية بالمحافظة، والتي يتنافس فيها 28 مرشحًا على 14 مقعدًا فرديًا.

ويتنافس محمد فقير وحاتم مبارك وحازم حمادي وأحمد إبراهيم عطية بالدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج على مقعدين، بينما يتنافس زكريا حسان ومحمد لبيب وعفيفي الشريف وأحمد العمدة بالدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم على مقعدين.

فيما يتنافس رفعت شكيب وأحمد أبو الدهب بالدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة مركز المراغة على مقعد واحد فقط، ويتنافس مصطفى سالم وإيهاب أبو عقيل ونشأت فؤاد عباس وإبراهيم خليفة ومصطفى حسين أبو دومة وصلاح شوقي عقيل بمركز طهطا بالدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا على ثلاثة مقاعد.

كما يتنافس عاطف كعربان وإسماعيل أبو كريشة بالدائرة الخامسة ومقرها مركز المنشاة على مقعد واحد فقط، فيما يتنافس ياسر نصر وخليفة رضوان وعبدالمنعم أبو الفتوح وأحمد الطنطاوي بالدائرة السادسة ومقرها مركز جرجا على مقعدين، ويتنافس محمود حمدي ونور الدين أبو ستيت وحمدي شاهين ويوسف أبو حمودي بالدائرة السابعة ومقرها مركز البلينا على مقعدين، جابر الطويقي وأحمد عبدالسلام قورة بالدائرة الثامنة ومقرها مركز دارالسلام على مقعد واحد فقط.

وأنهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج تجهيزاتها واستعداداتها، لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020، والمقرر إجراؤها غدًا الاثنين وتستمر لمدة يومين، وذلك على مستوى الثمان دوائر الانتخابية بالمحافظة.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بسوهاج 3 ملايين و74 ألفًا و205 ناخبين، وتضم المحافظة 8 دوائر انتخابية، و688 مركزًا انتخابيًا، و‏1081 لجنة فرعية.