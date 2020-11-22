29 ألف قطعة.. ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:
ضبطت إدارة مباحث التموين بالإسكندرية 29 ألف عبوة وقطعة مستلزمات طبية، دون بيانات ومجهولة المصدر، داخل مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية.
وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد حيازة المدير المسئول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية، دون ترخيص، كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر.
بمداهمة المخزن المشار إليه، عثر على 29 ألف و346 عبوة وقطعة مستلزمات طبية تشمل "كمامات ومطهرات وسرنجات وكانيولا" دون مستندات ومجهولة المصدر.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
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