محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
شنت إدارة تموين العاشر من رمضان، بإشراف فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، اليوم الأحد، حملة تفتيشية على المخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية بالمدينة.
أسفرت الحملة عن ضبط مخزن مواد غذائية بالجملة؛ يُدار بدون تراخيص من الجهات الحكومية، فيما جرى التحفظ على 20 شيكارة مكرونة، مجهولة المصدر، زنة الواحدة 25 كيلو جرامًا، بإجمالي 500 كيلو.
كما جرى ضبط وتحرير عدة محاضر لأنشطة ومنشآت تجارية؛ لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بها، بالإضافة إلى مخابز مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القياسية، فضلًا عن عدم نظافة أدوات العجين.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط نصف طن مكرونة مجهولة المصدر داخل مخزن في الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.