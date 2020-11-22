ضبط نصف طن مكرونة مجهولة المصدر داخل مخزن في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

شنت إدارة تموين العاشر من رمضان، بإشراف فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، اليوم الأحد، حملة تفتيشية على المخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية بالمدينة.

أسفرت الحملة عن ضبط مخزن مواد غذائية بالجملة؛ يُدار بدون تراخيص من الجهات الحكومية، فيما جرى التحفظ على 20 شيكارة مكرونة، مجهولة المصدر، زنة الواحدة 25 كيلو جرامًا، بإجمالي 500 كيلو.

كما جرى ضبط وتحرير عدة محاضر لأنشطة ومنشآت تجارية؛ لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بها، بالإضافة إلى مخابز مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القياسية، فضلًا عن عدم نظافة أدوات العجين.