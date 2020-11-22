محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (أ ف ب):
حجرت سناتورة جمهورية تخوض الانتخابات الحاسمة في ولاية جورجيا الأمريكية نفسها السبت لاحتمال إصابتها بوباء كوفيد-19، وفق ما أعلنت حملتها.
وكانت كيلي لوفلر واصلت الجمعة حملتها مع نائب الرئيس مايك بنس وكذلك ديفيد بيرديو، وهو سناتور جمهوري آخر عن جورجيا، لإعادة انتخابها في الدورة الثانية من التصويت في الخامس من يناير.
وستقرر هذه الانتخابات ما إذا كان الجمهوريون أو الديموقراطيون سيسيطرون على مجلس الشيوخ.
وقالت حملة لوفلر في بيان إنها خضعت لاختبار سريع واختبار "بي سي آر" صباح الجمعة.
وأوضح البيان "نتائج اختبار كوفيد-19 السريع كانت سلبية وسمح لها بحضور فعاليات يوم الجمعة".
وتابع "أبلغت في وقت لاحق من مساء الجمعة بعد انتهاء الفعاليات بأن نتيجة اختبار بي سي آر جاءت إيجابية، لكنها خضعت مجددا للفحص صباح السبت بعد التشاور مع المسؤولين الطبيين إلا ان النتائج كانت غير حاسمة مساء السبت".
ولفت البيان إلى أن السناتورة لم تظهر أي أعراض وستواصل الحجر الصحي حتى تتلقى نتائج قاطعة.
وتخوض لوفلر الانتخابات ضد الديموقراطي رافاييل وارنوك.
كانت هذه تفاصيل خبر سيناتورة جمهورية تحجر نفسها لاحتمال إصابتها بكوفيد-19 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.