قالت الشرطة الألمانية إنها فتحت تحقيقا في جريمة قتل بحق طبيب كبير في مدينة إسن غربي البلاد، بعد مقتل مريضين بفيروس كورونا كانت حالتهما حرجة، وفق ما ذكره موقع " سكاي نيوز".
وذكرت شرطة المدينة الجمعة، أن الطبيب (44 عاما) يعمل في مستشفى إسن الجامعي منذ فيفري، ويشتبه في قيامه بقتل رجلين عمرهما 47 و50 عاما، كانا في العناية المركزة، بعد تدهور حالتهما بسبب مرض كوفيد-19.
وأضافت أن الطبيب أعتقل الأربعاء وإعترف بإحدى عمليتي القتل، وقال إنه أراد أن يريح المريض وأسرته من مزيد من المعاناة.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا / متّهم بقتل مصابَيْن بفيروس "كورونا"، طبيب يعترف : قتلتُ مريضًا بكوفيد لإنهاء معاناته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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