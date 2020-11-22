سيناتور جمهوري عن بنسلفانيا يُهنئ بايدن بالفوز

هنأ السيناتور الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا في مجلس الشيوخ الأمريكي، بات تومي، المرشح الديمقراطي جو بايدن والسيناتورة كامالا هاريس، التي من المقرر أن تتولى منصب نائب الرئيس في إدارته، بالفوز الانتخابي المفترض، على رغم وجود خلافات سياسية ملموسة بينهم، مبديا خيبة أمله إزاء عدم إعادة انتخاب ترامب ونائبه مايك بينس لولاية ثانية.

أكد تومي أن الرئيس دونالد ترامب استنزف كل الخيارات القانونية المتاحة له للاعتراض على

نتائج التصويت في الولاية، وفقًا لروسيا اليوم.

وجاء ذلك في بيان أصدره مكتب تومي الذي يتولى مقعده في مجلس الشيوخ منذ عام 2010 أمس السبت، في أعقاب قرار القاضي الاتحادي الأمريكي، ماثيو بران، إسقاط دعوى قضائية رفعتها حملة ترامب بطلب إقصاء ملايين الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر البريد في بنسلفانيا.

ولفت تومي إلى أن هذا القرار القضائي

يأتي ضمن سلسلة خسائر قضائية تكبدتها حملة ترامب في جهودها الرامية إلى مراجعة نتائج التصويت، مضيفا: "تؤكد هذه التطورات، مع المستجدات في باقي أنحاء البلاد أن جو بايدن فاز بانتخابات 2020 وسيكون الرئيس الـ46 للولايات المتحدة".

وعلى الرغم من تأكيد الإحصاءات بشكل واضح فوز بايدن في الانتخابات، يصر ترامب على فوزه متهمًا خصومه الديمقراطيين بالاحتيال.

ولم يتم الإعلان عن الفائز بالانتخابات بعد، لكن انتصار بايدن على ترامب في بنسلفانيا الذي من المتوقع أن يعلن غدا الاثنين سيضمن حصده دعم أغلبية الأعضاء في المجمع الانتخابي.