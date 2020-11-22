أفغانستان تسجل 203 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة العامة في أفغانستان 203 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و12 وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.
- أن إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة وحتى الآن بلغ 44 ألفًا و706 إصابات، في حين وصل العدد الإجمالي للوفيات من جراء الإصابة الفيروس في البلاد إلى 1687 وفاة.
أظهرت البيانات الصادرة من الوزارة - حسبما ذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم /الأحد/
وأشارت الصحة الأفغانية إلى أن 512 شخصًا تماثلوا للشفاء من الفيروس على مدار الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 35 ألفًا و934 شخصًا، بينما وصل عدد حالات الإصابة النشطة المعروفة في البلاد إلى 6 آلاف و927 حالة.
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