مقتل وإصابة 6 أشخاص في انفجار قنبلة في هيرات بأفغانستان

قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح، في انفجار قنبلة، زرعت على جانب طريق سريع بإقليم هيرات غرب أفغانستان، الليلة الماضية.
مدنية تمر قرب قافلة تابعة للجيش الوطني الأفغاني، مما أدى إلى انفجار اللغم، مضيفًا أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون.
ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء عن المتحدث باسم شرطة إقليم هيرات عبدالأحد وإلى زاده قوله إن الحادث وقع، عندما كانت مركبة
ولم تُعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم.
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