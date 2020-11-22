العاصمة الأوكرانية تسجل ألفاًًا و213 إصابة جديدة بكورونا و29 وفاة

أعلنت العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الأحد، تسجيل ألف و213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، فضلًا عن وفاة 29 شخصًا.



وكتب عمدة كييف فيتالي كليتشيكو في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك -حسبما نقلت وكالة أنباء /يوكرين

فورم/ الأوكرانية- إنه "على مدى الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل ألف و213 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة. وتوفي 29 شخصا وفي المجمل أودى الفيروس بحياة ألف و109 أشخاص في كييف. وبلغ عدد الحالات المؤكدة في كييف 57 ألفًا و807 حالات".



ومنذ بدء الجائحة بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في العاصمة الأوكرانية 20 ألفًا و704 حالات من بينها 313 حالة شفاء تم تسجيلها أمس.



وكانت أوكرانيا قد أعلنت أمس السبت عن ارتفاع حصيلة الإصابات التي سجلتها البلاد منذ بداية الجائحة إلى 612 ألفا و665 إصابة.

