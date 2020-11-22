عُمان: 122081 إجمالي إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الأحد، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 122081 إصابة والوفيات 1380 بنسبة 12ر1% والمتعافين 113269 لتصل نسبة الشفاء إلى 8ر92%.
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 22 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 256 والمنومين في العناية المركزة 121.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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