بومبيو: واشنطن ستواصل جهودها لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، أن بلاده ستواصل جهودها لإحلال السلام في المنطقة، درءًا لخطر إيران في الشرق الأوسط.

وأكد بومبيو، أن هناك دولًا عربية أخرى ستنضم إلى اتفاقيات السلام مع إسرائيل، قائلًا: "أنا على ثقة تامة من أن الدول الأخرى ستنضم إلى ما فعله الإماراتيون والبحرينيون والسودانيون وبالتالي يتم الاعتراف بالمكانة الصحيحة لإسرائيل بين الدول"، منوهًا إلى أنهم "سيفعلون ذلك لأنه الشيء الصحيح الذي يجب القيام به لأمتهم، بسبب الرخاء المتزايد والأمن لبلدهم"، وفقًا لوكالة سبوتنيك.

وأضاف أن "هذا لم يكن ليكون ممكناً

لولا قيادة ومشاركة الولايات المتحدة، في تحديد المخاطر في الشرق الأوسط من إيران".

وقال بومبيو أيضًا: إن "الولايات المتحدة تسعى لتحقيق السلام في المنطقة مع مراعاة الخطر الذي تمثله إيران"، على حد تعبيره، مضيفًا أن "دول المنطقة (يقصد الخليج وإسرائيل) أدركت التهديد المشترك الذي تشكله إيران".

وأكد أن الولايات المتحدة "تود أن يتعامل الفلسطينيون مع إسرائيل"، مستدركا "لكن قيادتهم رفضت خطاب الرئيس ترامب رؤية للسلام ".

ووفقًا لبومبيو، لم تتغير سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران وكانت ثابتة طوال الوقت الذي كان فيه ترامب في منصبه.

قال بومبيو خلال المقابلة: "لقد وفينا بكل التزام قطعناه على أنفسنا تجاه دول الشرق الأوسط، وقمنا بحماية الأمريكيين، وكوّننا شركاء يريدون إقامة شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية".

وأكد أن السياسات والواجبات لن تتغير خلال الفترة الانتقالية.

"مسؤولياتي لا تتغير. قال بومبيو: "ما زلت أتحمل مسؤولية كل ساعة وكل دقيقة للدفاع عن الشعب الأمريكي.. وسنفعل ذلك حتى اللحظة الأخيرة".

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، قد أكد، أمس السبت، تأييد الرياض للتطبيع الكامل مع إسرائيل "بشرط ضمان حقوق الفلسطينيين".

يذكر أن إسرائيل وقعت اتفاقيات سلام وتطبيع للعلاقات مع الإمارات والبحرين والسودان، برعاية أمريكية.