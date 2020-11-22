الجيش الإثيوبي يعتزم استخدام الدبابات للاستيلاء على ميكيلي

أعلن الجيش الإثيوبي، اليوم الأحد، عن اعتزامه "استخدام الدبابات لحصار مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي الشمالي، محذرًا المدنيين من أنه قد يستخدم أيضًا قذائف مدفعية على المدينة، ويقاتل الجيش الإثيوبي المتمردين بالإقليم، وفقًا لـ"رويترز".

وقال المتحدث العسكري الكولونيل ديجين تسيجاي،

في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة الإثيوبية الحكومية، إن "المراحل التالية هي الجزء الحاسم من العملية، وهو تطويق ميكيلي بالدبابات وإنهاء المعركة في المناطق الجبلية والتقدم إلى الحقول"، ولم يرد زعماء المتمردين على طلبات للتعليق.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية، أمس السبت، أن قواتها "أحكمت السيطرة على مدينة آديغرات"، ضمن إطار حملة عسكرية تنفذها في إقليم تيغراي المعارض شمال البلاد، ويأتي ذلك بعد إعلان الحكومة الإثيوبية مساء أمس عن انتزاع قواتها مدينتي أكسوم وأدوا في الإقليم الواقع عند الحدود مع إريتريا والسودان.