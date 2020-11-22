الاستخبارات العراقية تلقي القبض على 5 إرهابيين في نينوى

ألقت وكالة الاستخبارات العراقية القبض على خمسة إرهابيين ينتمون لتنظيم "داعش" في محافظة نينوى.
خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتراكهم في عدة عمليات إرهابية ضد قوات الأمن والمواطنين.
وذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأحد - أنه من
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