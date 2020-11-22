روسيا تسجل 400 وفاة و24581 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - سجلت روسيا اليوم الأحد زيادة يومية قدرها 24581 إصابة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد إلى مليونين و89329 حالة.

كما سجلت السلطات 401 وفاة مرتبطة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات هناك إلى 36179 وفاة.

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