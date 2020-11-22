زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب تشيلي

سيف اليزيد - ضرب زلزال قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر بالقرب من ساحل تاكولا وسط تشيلي اليوم.

وقال مركز "جي.إف.زد" الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال وقع قبالة ساحل وسط تشيلي على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية، كما لم يتم الإعلان عن موجات مد عالية " تسونامي" جراء الزلزال.

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