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مركز النيل للإعلام بمحافظة الفيوم المصرية يناقش التحول الرقمي .. صور

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 22 نوفمبر 2020

انطلقت منذ قليل، ندوة بمركز النيل للإعلام بمحافة الفيوم المصرية ندوة عن التحول الرقمي بحضور الدكتور مصطفى ثابت أستاذ بحاسبات الفيوم، ورئيس تحرير موقع جريدة الفجر المصرية، ومحمد هاشم مدير مركز النيل للإعلام، وحنان حمدي مسؤل التدريب بالمركز.

 

وتحدث مصطفى ثابت في بداية الندوة عن أهمية التحول الرقمي والتي ظهر أهميته في ظل موجة والتي من خلالها استكملت الدراسة في المنزل في ظل منع المدارس والجامعات.

 

 

وأضاف "ثابت"، أن هناك مصطلح جديد ظهر يسمى بإنترنت الأشياء وهو يشمل كل نواحي الحياة مضيفا أن هناك أيضا البيوت الذكية، التي تهتم بالكهرباء في المنازل.

 

 

وأكد محمد هاشم، مدير مركز النيل للإعلام، إن مركز دائما ما يقدم لرواده مثل هذه الندوات التوعية التي تواكب التطور التكنولوجي مشيرا بان كثيرا من الجمهور مايجهل مصطلحات التحول الرقمي.

 

 

وأردف "هاشم"، أن الدولة تعمل دائما على عمليات التحول الرقمي في كافة الخدمات التي تقدمها من الصحة، والتعليم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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