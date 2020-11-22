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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأحد 22 نوفمبر 2020
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس، تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتةً إلى وفاة 14 حالة جديدة.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عبر صفحة الوزارة على "فيسبوك"، أنه تم خروج 98 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 101783 حالة حتى أمس.
وقال مجاهد إنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس هو 112676 حالة من ضمنهم 101783 حالة تم شفاؤها، و6535 حالة وفاة.
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