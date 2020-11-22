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شكرا لقرائتكم خبر عن "الإمارات للشحن الجوي" جاهزة لنقل اللقاح عالمياً والان مع التفاصيل
الأحد 22 نوفمبر 2020
أكد نبيل سلطان نائب رئيس أول دائرة الشحن في شركة الإمارات للشحن الجوي، أن الشركة جاهزة لنقل لقاح كوفيد 19 عالمياً، وسيكون لها نصيب الأسد من عملية الشحن.
وأضاف في مؤتمر صحفي أن النقاش مفتوح مع جميع مصنعي اللقاح وعلى رأسهم "فايزر" و"مودرنا" و"سينو فارم".. وهناك اتصال يومي مع 6 إلى 7 شركات.
ونوه إلى أن الإعلان عن توقيع اتفاقات لنقل لقاح "كوفيد-19" سيتم خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع المقبلة.
وقال نبيل سلطان إن الإمارات للشحن الجوي أجرت شراكة استراتيجية مع " دي إتش إل" لتوفير حلول لوجستية متكاملة لنقل اللقاح.
وسيتم بدء النقل الأولي لعمليات شحن اللقاح منتصف ديسمبر المقبل.
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