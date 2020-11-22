شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون المسجد الأقصى والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقة واحدة - 12:43 مساءً, 22 نوفمبر 2020 م اقتحم العشرات من المستوطنين اليهود ،اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها إن عشرات المستوطنين بقيادة المتطرف يهودا غليك اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية.

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