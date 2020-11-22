شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 24581 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقة واحدة - 12:18 مساءً, 22 نوفمبر 2020 م المناطق- الرياض أعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 401 حالة وفاة بالإضافة إلى 24581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في بيان إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 36179 حالة وفاة و2089329 إصابة بالفيروس التاجي.

وأوضح البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 18008 ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 1595443.

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