شكرا لقرائتكم خبر عن فرق مكافحة تتصدى لأسراب الجراد شمال الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية اليوم الأحد رصد سرب من الجراد المهاجر في شمال البلاد مبينة أن فرق الرصد التابعة لها توجهت الى المنطقة المذكورة لمتابعة حركته.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إن التنسيق جار مع الجهات الحكومية الأخرى المشاركة بفريق العمل اللوجستي الذي يضم وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني والدفاع المدني وقوة الاطفاء العام والهيئة العامة للبيئة استعدادا لمكافحة هذا السرب.