شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الأمن القومي الأمريكي : لا إلغاء لحظر "وي تشات" و"تيك توك" والان نبدء بالتفاصيل

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين إنه يتوقع نجاح محاولات الرئيس دونالد ترامب لحظر تطبيقي "وي تشات" و"تيك توك" الصينيين "في النهاية".

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه نتيجة لأوامر قضائية، تم تعليق التحركات التي اتخذتها إدارة ترامب لتقييد منصتي التواصل الاجتماعي المملوكتين للصين في الولايات المتحدة بسبب ما وصف بأنه أسباب تتعلق بالأمن القومي. وقال مستخدمو التطبيقين إن عمليات الحظر كانت مدفوعة بسياسات عام الانتخابات وليس بمخاوف أمنية حقيقية.

ولكن أوبراين قال في فعالية في العاصمة الفيتنامية هانوي: "نحن نبحث الآن - قضايا المحكمة هذه جارية، لذا سوف تنتظر الحكومة الفيدرالية لترى ما تخبرنا به محاكمنا ما يمكننا أو لا يمكننا فعله فيما يتعلق بهذا الحظر".

وقال: "أعتقد أنه في النهاية سيتم فرض سلطة الرئيس فيما يتعلق بحظر هذين التطبيقين وأعتقد أنه حتى لو كان هناك تغيير في الإدارة، فسيتم تنفيذ هذا الحظر".