شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو : دول عربية ستنضم لاتفاقيات السلام مع إسرائيل والان نبدء بالتفاصيل

• نبني تحالفا لمنع إيران من زعزعة الاستقرار في المنطقة

قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو إن هناك دولاً عربية ستنضم لاتفاقيات السلام مع إسرائيل، وإن الإدارة الأمريكية كانت تتطلع لانخراط الفلسطينيين في سلام مع إسرائيل لكن قيادتهم رفضت ، موضحا أن واشنطن ستواصل مساعيها من أجل السلام في المنطقة.

وأضاف بومبيو في مقابلة مع قناة العربية أن العراقيون أظهروا رغبة بعدم التبعية لإيران ، وأن الإدارة الأمريكية نبني تحالفا لمنع إيران من زعزعة الاستقرار في المنطقة ، كما تم تشكيل تحالف تمكن من القضاء على داعش في العراق وسوريا ، بالإضافة إلى تشكيل تحالف للتعامل مع إيران ضمن استراتيجتنا في الشرق الأوسط.

وأوضح أن سياسة الولايات المتحدة ثابتة تجاه إيران ، وستقوم بالدفاع عن مصالح الولايات المتحدة في المنطقة ، مؤكدا أن دول المنطقة أدركت الخطر المشترك الذي تشكله إيران ، وأن واشنطن تسعى لتحقيق السلام في المنطقة مع الأخذ بالحسبان خطر إيران.