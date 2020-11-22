شكرا لقرائتكم خبر عن 645 دولارا لمن يثبت إصابته بكورونا في هونج كونج والان نبدء بالتفاصيل
قالت وزيرة الصحة في هونج كونج، صوفيا تشان، إن المدينة سوف تمنح مبلغ 5000 دولار من عملة هونج كونج (645 دولارا أمريكيا) لمرة واحدة لأي شخص بها ثبتت إصابته بفيروس كورونا، لتشجيع الناس على إجراء فحوص كشف الإصابة .
وذكر تقرير لهيئة الإذاعة والتليفزيون في هونج كونج أن تشان قالت في مقابلة إن مكتب العمل والرعاية الاجتماعية سوف يعلن تفاصيل خطة المنحة. وقالت إن الحكومة تقوم بإنشاء خمسة مراكز فحص مجتمعية أخرى، إضافة إلى المراكز الأربعة العاملة بالفعل.
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