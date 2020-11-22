شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قتلى حصيلة هجوم كابول والان نبدء بالتفاصيل
ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم بقذائف الهاون الذي وقع أمس في العاصمة الأفغانية كابول، إلى عشرة أشخاص.
وأوضح نائب الرئيس الأفغاني، أمر الله صالح أن 51 شخصًا آخرين أصيبوا في الهجوم، معظمهم من الشباب والنساء.
وذكرت وزارة الداخلية الأفغانية أن 23 قذيفة سقطت في عدد من المناطق المأهولة بالسكان في العاصمة، مضيفة أنه تم إطلاق صواريخ وقذائف هاون من شاحنتين صغيرتين.
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