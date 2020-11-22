شكرا لقرائتكم خبر عن سمكة قرش تقتل رجلا في أستراليا والان نبدء بالتفاصيل
ذكرت وسائل إعلام محلية أن رجلا لقي حتفه إثر تعرضه لهجوم سمكة قرش اليوم الأحد قبالة شاطئ شهير بساحل غرب أستراليا.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية إن ضباط شرطة محليين انتشلوا الرجل من المياه قبالة شاطئ كيبل وحاولوا علاجه قبل أن تصل سيارة الإسعاف.
وقالت هيئة الصناعات الأولية والتنمية المحلية بولاية غرب أستراليا إنها "شاركت في مساعدة الشرطة بعد حادث خطير نجم عن عضة سمة قرش". وأضافت الهيئة أن الشاطئ الذي يمتد لمسافة 22 كيلومترا ويمتاز برماله البيضاء أُغلق بعد الحادث.
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