نينوى.. خمسة 'دواعش' في قبضة القوات الأمنية

أفادت وكالة الاستخبارات، الأحد، بإلقاء القبض على خمسة "إرهابيين" ينتمون لتنظيم "داعش" في محافظة نينوى.





وأضافت، أن "اثنين منهم عملا في ما يسمى ديوان الجند تحت كنى ابومحمود وصدالم فيما عمل الثلاثة الآخرون بما يسمى المعسكرات العامة بكنى ابو عبد العزيز ومنهل ومحمد، ومن خلال التحقيقات الاولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين في الفترات الماضية التي سبقت عمليات التحرير". وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على خمسة ارهابيين مطلوبين وفق إحكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية".وأضافت، أن "اثنين منهم عملا في ما يسمى ديوان الجند تحت كنى ابومحمود وصدالم فيما عمل الثلاثة الآخرون بما يسمى المعسكرات العامة بكنى ابو عبد العزيز ومنهل ومحمد، ومن خلال التحقيقات الاولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين في الفترات الماضية التي سبقت عمليات التحرير". وأشارت وكالة الاستخبارات إلى "إيداعهم التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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