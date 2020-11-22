أعلن جهاز الأمن الوطني، الأحد، إلقاء القبض على أربعة اشخاص يمارسون الإبتزاز الإلكتروني، في بابل.
وقال الجهاز، إن "مفارزه في محافظة بابل، ألقت القبض وفق أوامر قضائية على أربعة اشخاص يمارسون الابتزاز الإلكتروني على منصة الفيس بوك عبر سرقة حسابات النساء بهدف المساومة مقابل مبالغ مالية".
وأضاف الجهاز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "جرى تدوين اقوالهم أصولياً، وإحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".
وأضاف الجهاز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "جرى تدوين اقوالهم أصولياً، وإحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على أربعة 'مبتزين' في بابل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.