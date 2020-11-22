تعرف على أسعار صرف الدولار أمام الدينار

ارتفعت أسعار صرف الدولار في أسواق البورصة الرئيسية بشكل طفيف، فيما استقرت في الأسواق المحلية اليوم الأحد (22 تشرين الثاني 2020). وسجلت بورصة الكفاح 124.900 دينار مقابل 100 دولار أميركي، فيما كان سعر الصرف أمس 124.850 ديناراً لكل 100 دولار. أما سعر الصرف في الأسواق المحلية فجاء على النحو التالي: سعر البيع: 125.500 دينار لكل 100 دولار.



سعر الشراء: 124.500 دينار لكل 100 دولار.

سعر الشراء: 124.500 دينار لكل 100 دولار.

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