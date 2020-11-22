عجلة الدوري الممتاز تعود للدوران بإقامة أربع مباريات

رياضة 2020-11-22 | 08:42 969 مشاهدة تعود عجلة الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، اليوم الاحد، الى الدوران من جديد بإقامة اربع مباريات في بغداد وزاخو واربيل وكربلاء.

مواجهات اليوم الاحد: الكهرباء X نفط البصرة (ملعب التاجي) زاخو X النفط (ملعب زاخو) أربيل X الديوانية (فرانسوا حريري) الشرطة X القاسم (ملعب كربلاء الدولي) وستقام جميع المباريات عند الساعة الثانية ظهراً باستثناء مباراة الشرطة وفريق القاسم التي ستقام عند الساعة الخامسة والنصف مساءً. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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