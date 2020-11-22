السعودية تجدد دعم جهود أفغانستان في مكافحة الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جددت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، دعمها لجهود أفغانستان في مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف أحياءً سكنية في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.



وسقط 10 قتلى في هجوم بقذائف الهاون على العاصمة الأفغانية كابول، أمس السبت، بحسب نائب الرئيس أمر الله صالح.

وأضاف صالح في تصريحات اليوم الأحد أن 51 شخصا آخرين أصيبوا في الهجوم، معظمهم من الشباب والنساء.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مسؤوليته عن الهجمات الصاروخية، قائلا إن المنطقة الخضراء بالمدينة كانت الهدف الرئيسي.