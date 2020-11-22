الجيش الإثيوبي على مشارف عاصمة "تجراي".. والاقتحام بالدبابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الإثيوبي، اليوم الأحد، أنه اقترب من مقلي حاضرة إقليم تجراي ويعتزم استخدام الدبابات لدخول المدينة، محذرا المدنيين من أنه قد يستخدم أيضا قذائف مدفعية.

وقال الجنرال دجني سغاي، مسؤول الإعلام بالجيش الإثيوبي لقطاع منطقة رايا شمال البلاد، إن القوات اقتربت من مقلي ومتمركزة حاليا على بعد ٧٠ كم من المدينة.

وأضاف في تصريحات للتلفزيون الإثيوبي أن "الزحف نحو مدينة مقلي سيستخدم فيه الدبابات"، داعيا المواطنين في مدينة مقلي إلى تسليم المجرمين وعدم السماح لاختباء هذه المجموعة وسطهم.

وأمس، أعلن الجيش الإثيوبي سيطرته الكاملة على مدينة "عدي غرات"، على بعد 120 كيلومترا شمال شرق عاصمة إقليم تجراي.

ولا يفصل مدينة "عدي غرات" سوى القليل من مدينة مقلي عاصمة الإقليم ومعقل قادة جبهة تحرير تجراي.

والجمعة، أعلن الجيش الإثيوبي سيطرته الكاملة على مدينة "أكسوم" التاريخية بعد دفاع من قوات الجبهة للوقوف أمام زحف قواته نحو مقلي.

وفرضت قوات الجيش الإثيوبي طوقا على مدينتي عدوة وعدي غرات المهمتين من الناحية الغربية التي يقود فيها الجيش حربا ضد قوات جبهة تحرير تجراي.

ويخوض الجيش الإثيوبي، منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، معارك في تجراي، على خلفية عدم اعتراف الحكومة المركزية بانتخابات الإقليم.

